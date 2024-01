Maltempo: Cgil, allagato il pronto soccorso della Spezia

Il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia si è allagato a causa di alcune infiltrazioni a seguito delle forti piogge delle ultime ore, stessa sorte per il pronto soccorso pediatrico. Lo denuncia la Cgil. "Nella notte si sono allagati entrambi i pronto soccorso alla Spezia", riferisce il sindacato definendola "una situazione insostenibile". "Non si può andare avanti così, con queste strutture così fatiscenti - commenta il segretario della Cgil spezzina Luca Comiti -. La costruzione del nuovo ospedale è più che mai urgente, ma nel frattempo si devono manutenere le strutture esistenti. La direzione della Asl5 batta un colpo".

Il pronto soccorso della Spezia finisce ancora al centro delle polemiche e dei disagi per gli utenti, dopo che nel periodo natalizio erano state segnalate code e tempi di attesa a causa del picco di accessi dovuto all'influenza stagionale e alle emergenze.

Il Sant'Andrea è un ospedale a padiglioni che dovrebbe essere sostituito dalla realizzazione del nuovo ospedale del Felettino, i cui lavori dovrebbero iniziare quest'anno dopo anni di attesa.

"Nel frattempo, - sottolinea però la Cgil -, le strutture sanitarie attualmente utilizzate presentano gravi criticità e necessitano di importanti manutenzioni. Altrimenti basta una pioggia insistente per creare disagi". L'Arpal aveva diramato l'allerta gialla la scorsa notte alla Spezia.



