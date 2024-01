La Befana si cala nella Grotta Gigante sul Carso

A Trieste la Befana si cala come tradizione all'interno della Grotta Gigante, mentre in Friuli e in altre zone della regione sono tanti i pignarûl organizzati, i falò che indicano le previsioni per l'anno appena iniziato, accompagnati molto spesso da chioschi o iniziative enogastronomiche. Anche se molti dovranno fare i conti con pioggia e neve, previste sul Friuli Venezia Giulia.

Tra ieri e oggi corsa nei negozi alimentari un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, per la classica calza che la Befana porta ai bambini, tra dolci, frutta secca, cioccolato e altre golosità.

A Trieste l'evento che da anni registra sempre un grande successo in termini di pubblico è, appunto, la Befana in Grotta Gigante, che anche questa volta fa registrare il tutto esaurito.

Nel pomeriggio un gruppo di speleologi si calerà nella Grande Caverna, accompagnati dalla musica. Con la Befana ci saranno anche altri figuranti, i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i Muccocervi, gli abitanti della grotta. A conclusione della discesa tutti offriranno dolci ai bambini.

Già questa mattina intanto all'Immaginario Scientifico è andato in scena "Befana: strega o scienziata?", con esperimenti pensati sempre per i bambini, che saranno riproposti anche nel pomeriggio.

Alla luce delle previsioni meteo odierne, Befana anticipata a ieri sulla pista di pattinaggio su ghiaccio di Trieste, anche in questo caso con caramelle e altri dolciumi regalati ai più piccoli, e poi numerosi scatti di foto ricordo.

Domani pomeriggio invece, in piazza della Borsa, sempre a Trieste, nella giornata di chiusura del Mercatino di Natale, speciale "Gran Pampel", con la bevanda calda preparata sul posto, e con la raccolta di offerte che saranno devolute in beneficienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA