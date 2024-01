Gianni 'eroe della burocrazia', Reggio Emilia lo premia

Da 33 anni aiuta gratuitamente i cittadini del suo quartiere a sbrigare pratiche, dalla compilazione delle certificazioni Isee alle domande per ottenere rimborsi fino alle richieste per case popolari e persino ad accompagnare gli anziani a fare la spesa. A Reggio Emilia, in particolare nella periferica zona del Foscato dove abita, Giovanni Anceschi - conosciuto come Gianni - è stato ribattezzato "l'eroe della burocrazia" e per questo Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale della città del tricolore, lo ha voluto premiare nell'ambito del 'Progetto Grazie' indetto da anni, finalizzato a ringraziare pubblicamente con un'apposita pergamena, i cittadini che si prendono cura della città e degli abitanti con buone azioni civiche che danno l'esempio.

"Dopo aver fatto alcune verifiche - spiega Iori - tramite le persone che erano state aiutate da lui, in considerazione del fatto che ora ha la moglie ammalata e non può uscire di casa, sono andato a casa sua per consegnargli la pergamena. Negli anni si è occupato di molte cose diverse riuscendo ad aiutare tanti anziani e famiglie in difficoltà. Inizialmente, quando è andato in pensione nel 1990, ha cominciato ad aiutare i propri vicini di casa a sbrigare alcune faccende amministrative; poi negli anni la fama della sua disponibilità e capacità si è sparsa e sempre più persone di tutta la zona del Foscato si sono rivolte a lui per chiedere il suo aiuto gratuito".



