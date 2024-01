Bollettino Meteo, accumulati fino a 144mm di pioggia in Fvg

Continueranno fino a metà giornata di domani le precipitazioni copiose di neve e soprattutto di pioggia cadute in Fvg, in particolare nelle zone montuose nelle ultime ore, ma saranno di intensità più debole. Fino ad ora si sono accumulati fino a 144 millimetri di pioggia a Uccea (Udine), e oltre 100 mm diffusamente sulla pianura udinese; 80-100 mm sono caduti anche sulla pianura pordenonese e sulle zone prealpine più affacciate sulla pianura, meno nell'interno.

Piogge più moderate a Trieste.

La quota neve ha mostrato spiccata variabilità tra le aree interne della zona montana (fino a 700-800 metri nel Tarvisiano e in alta Val Tagliamento) e le aree prealpine e più esposte al flusso umido meridionale (fino a 1500-1700 metri per molte ore a Piancavallo). Nel pomeriggio ha iniziato ad affluire aria più fredda da nord sulle Alpi, con relativo abbassamento della quota neve, e intorno alle 16 locali ha cominciato a soffiare Bora moderata a Trieste. Nelle prossime ore la quota neve sarà in generale calo fino a 600-900 metri sulle Alpi e 1200-1500 sulle Prealpi, con possibili quote più basse nelle vallate più interne, ma la precipitazione nevosa nelle prossime ore sarà più debole. A Trieste la Bora sarà in rinforzo dalla serata e potrà soffiare anche sostenuta o forte.

Continua il monitoraggio della frana di Clauzetto, anche a causa di nuovi smottamenti indotti dalle persistenti piogge, e la provinciale SR PN n° 22 rimane chiusa.



