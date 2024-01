Medicina: le prossime prove probabilmente a fine marzo

Le prossime prove per l'accesso a Medicina si terranno, con molta probabilità, a fin marzo e la sessione successiva sarà ad aprile-maggio. Questo almeno è quello che auspica il ministero dell'Università che vuole fare di tutto per evitare di arrivare a ridosso degli esami di maturità, che iniziano in giugno.

Il ministero, consapevole delle criticità prodotte dai Tolc, è da tempo impegnato in un percorso di superamento dello strumento e a rivedere, nel complesso, il sistema di accesso a Medicina. Già da queste prove il sistema dei Tolc sarà superato.





