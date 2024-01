Maltempo: tre voli dirottati all'aeroporto di Genova

Tre voli sono stati dirottati a causa del maltempo stamani all'aeroporto di Genova. In particolare gli aerei in arrivo da Bruxelles e Napoli di Ryanair sono stati fatti atterrare a Pisa mentre quello proveniente da Roma di Ita Airways è stato spostato su Milano Linate. Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova per Roma Fiumicino e Amsterdam.

In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o criticità.



