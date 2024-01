Lotteria Italia: il 6 gennaio l'estrazione per i 5 milioni di euro

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento dell'Epifania con la Lotteria Italia.

Domani sera, infatti, si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti. Il primo premio, come di consueto, sarà quello da 5 milioni di euro, mentre gli altri cosiddetti di prima categoria (solitamente tutti di importo superiore al milione di euro) saranno stabiliti qualche ora prima dell'estrazione.

Quest'anno, secondo le stime, sono stati venduti circa 6,6 milioni di biglietti, un dato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Si tratta del maggior incremento delle vendite dopo il crollo nell'anno della pandemia. Secondo i dati diffusi dall'agenzia specializzata Agipronews, la Regione leader della vendita è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania. I biglietti possono ancora essere acquistati fisicamente, mentre la vendita online è stata chiusa il 3 gennaio scorso. I vincitori saranno annunciati durante la trasmissione di RaiUno 'Affario Tuoi' condotta da Amadeus.

I disegni sui biglietti della Lotteria Italia di quest'anno sono stati realizzati grazie al concorso 'Disegniamo la Fortuna con Adm', un'iniziativa arrivata alla terza edizione e nata con l'intento di valorizzare e dare visibilità alle capacità artistiche delle persone con disabilità e, contestualmente, promuovere il gioco lecito. Il tema di quest'anno era 'Disabilità e Musica'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA