La cena con l'amico finisce in rapina, tre persone arrestate

Con l'aiuto di un complice sono entrati in casa della vittima e dopo averla picchiata gli hanno portato via tre orologi dal valore di oltre 74mila euro. I carabinieri della compagnia di San Carlo di Torino hanno arrestato tre persone autori di una rapina ai danni di un uomo di 83 anni, avvenuta il 15 settembre scorso. La banda, accusata di rapina in concorso e lesioni, era formata da due uomini di 21 e 50 anni, e una donna di 27. Il 21enne e la donna sono residenti a Milano, dove sono stati fermati, mentre l'uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda, è residente a Torino.

La sera della rapina l'anziano aveva invitato a cena un amico per discutere di un progetto di lavoro. Quando l'ospite stava lasciando l'abitazione due malviventi avevano fatto irruzione.

L'anziano era stato picchiato e rapinato, mentre l'ospite era stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno. Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex e un terzo orologio. Le indagini condotte dai carabinieri, coordinati dalla procura torinese, hanno portato a scoprire che l'ospite era il basista e che aveva pianificato la rapina e l'aggressione con la coppia.

I carabinieri stanno ancora indagando per scoprire se la banda sia collegata ad altre rapine simili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA