AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 6 gennaio 2023

MONDO - Festa cristiana dell'Epifania

ISTANBUL - Visita del segretario di Stato americano Blinken

KHARKIV (Ucraina) - La città di Kharkiv apre gli asili nido in metropolitana

MASON CITY (Stati Uniti) - Riunione elettorale dell'ex presidente Trump

SAN JOSÉ (Costa Rica) - Manifestazione dei nicaraguensi in esilio in Costa Rica contro gli arresti di sacerdoti in Nicaragua

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro ore 10.00 Il Papa presiede la messa nella solennità dell'Epifania

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus del Papa

MILANO - Stadio Giuseppe Meazza ore 12.30 Serie A, Inter-Verona, 19/a giornata

FROSINONE - Stadio Benito Stirpe ore 15.00 Serie A, Frosinone-Monza, 19/a giornata

LECCE - Stadio Via del Mare ore 18.00 Serie A, Lecce-Cagliari, 19/a giornata

SASSUOLO - Stadio Mapei ore 20.45 Serie A, Sassuolo-Fiorentina, 19/a giornata

EINDHOVEN - Pallanuoto, campionati Europei femminili

KRANJSKA GORA - Coppa del mondo sci alpino, gigante femminile

ADELBODEN - Coppa del mondo sci alpino, slalom gigante maschile

ZAGABRIA - Pallanuoto, campionati Europei Maschili

