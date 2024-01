Va in ospedale per il mal di gola, 44enne muore poche ore dopo

È Andato in ospedale per un forte mal di gola è morto al pronto soccorso qualche ora dopo. È quanto accaduto a un 44enne il 31 dicembre al San Camillo di Roma. La notizia è stata riportata dal Messaggero. Il quotidiano rende noto che i familiari dell'uomo hanno presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Porta Portese per far luce sulla vicenda.

L'ultimo messaggio alla compagna lo avrebbe mandato due ore prima di morire. Un'amica della coppia, visto che a un certo punto non rispondeva più, ha chiamato l'ospedale dal quale più tardi avrebbero richiamato per dire che la situazione era "grave".

A quel punto, la compagna del 44enne si è precipitata al pronto soccorso dove l'uomo è deceduto intorno alle 22.30. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

Dal San Camillo hanno fatto sapere di essere "fiduciosi dell'operato del personale sanitario che ha fornito assistenza al paziente durante la sua repentina e grave evoluzione, purtroppo culminata col decesso" e attendono i risultati dell'autopsia.

L'uomo, un dipendente di un supermercato della Capitale, lascia due figlie.



