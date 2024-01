Investiti mentre spostano auto in panne, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10.00 di questa mattina lungo la E45, a Città di Castello, in Umbria.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto su richiesta del 118, tre persone che stavano provvedendo a spostare una vettura in panne lungo la strada, sono state travolte da un furgone che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia.

L'incidente è avvenuto in direzione Ravenna, nei pressi dell'uscita di Città di Castello Sud.

Sul posto anche la polizia stradale. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.





