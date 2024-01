Donna si sporge da cavalcavia su autostrada, polizia la salva

La Polizia stradale di Taranto è intervenuta per salvare una 55enne che aveva scavalcato la rete di protezione su un cavalcavia dell'autostrada A/14 nel territorio di Gioia del Colle con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Dopo aver notato la scena, gli agenti si sono prima attivati per bloccare il traffico e scongiurare qualsiasi pericolo anche per gli automobilisti in transito. Subito dopo si sono avvicinati alla 55enne, riuscendo, dopo aver superato le iniziali resistenze della donna, a dialogare con lei e a rassicurarla. A un certo punto, anche grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad afferrarla per portarla in salvo.

Scongiurato il peggio, la donna ha abbracciato i poliziotti ringraziandoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA