Incidente vicino Pordenone, proclamato lutto cittadino a Pinzano

Il sindaco di Pinzano al Tagliamento (Pordenone), Emiliano De Biasio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie di Graziella Mander, la volontaria della Croce Rossa Italiana, di 59 anni, morta in un incidente tra l'ambulanza di cui era alla guida e un camion, avvenuto ieri vicino Pordenone, lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals.

"Era una colonna della nostra comunità - ha spiegato all'ANSA l'amministratore locale -: nel periodo del Covid il suo apporto è stato fondamentale per la distribuzione di cibo, mascherine e tamponi. Era una volontaria instancabile".

La Procura della Repubblica di Pordenone deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia sulla salma della donna e dell'autista del mezzo pesante, il 52enne Pierantonio Petrocca, di Valvasone Arzene, deceduto nella cabina del suo camion che è precipitato dopo il frontale in una scarpata.

Nello schianto è morta anche l'80enne Claudia Clement, che si trovava nell'abitacolo dell'ambulanza con cui era stata trasportata alla clinica universitaria di Padova per essere sottoposta ad alcuni accertamenti.

Sono, invece, in netto miglioramento le condizioni dell'altra volontaria Cri coinvolta nello schianto: la donna, 37 anni, residente a Castelnovo del Friuli, in un post sui social ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute.



