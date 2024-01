Papa Francesco ha incontrato mons. Georg Gaenswein con le Memores Domini. L'ex segretario di Benedetto XVI è a Roma per la messa che si è tenuta il 31 dicembre in Vaticano proprio ad un anno dalla morte di Ratzinger. E' il primo incontro tra Francesco e Gaenswein da quando il vescovo tedesco è tornato, su indicazione dello stesso Pontefice, in Germania. L'ex segretario è a Friburgo, almeno al momento, senza incarico.



