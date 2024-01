Evade dai domiciliari per minacciare e picchiare la ex, in cella

Lo avevano arrestato nel mese di ottobre dello scorso anno con l'accusa di maltrattare e picchiare la compagna e a distanza di qualche giorno il giudice delle indagini preliminari gli aveva concesso i domiciliari in un luogo diverso da quello in cui la donna risiede. Un 45enne di Cassino oggi è stato riaccompagnato in carcere dai carabinieri, revocando il beneficio della detenzione a casa.

L'arresto bis e la revoca dei domiciliari sono scattati perché la sera del 30 dicembre l'uomo è evaso dal suo appartamento ed ha raggiunto la ex convivente, minacciando la donna e picchiandola ancora una volta.

I carabinieri hanno riferito tutto al magistrato attraverso una dettagliata relazione di servizio, chiedendo la revoca dei domiciliari e l'emissione di un nuovo provvedimento. Il giudice ha accolto le richieste e questa mattina il 45enne è stato condotto nel carcere San Domenico della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA