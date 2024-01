Spara con il fucile alla moglie, lei fugge, arrestato 70enne

Un 70enne, Nicola Dell'Orso, ha imbracciato il fucile e ha sparato in casa un colpo indirizzato alla moglie, ma la donna è riuscita a schivarlo: ne è nata una colluttazione tra i due fino all'arrivo dei vicini, allarmati per le urla. In quel momento la donna, 64 anni, sarebbe riuscita a divincolarsi e disarmare il marito, scappando via con il fucile. Il fatto è accaduto in tarda mattinata a Giulianova (Teramo).

La donna ora è al pronto soccorso dell'ospedale locale per alcuni traumi: toracico, facciale e all'orecchio. L'uomo, dopo essere stato portato in caserma dai carabinieri, è stato arrestato.



