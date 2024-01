"Se mi lasci ti rovino", manifesti contro violenza su donne

"'Se mi lasci ti rovino'. Se te lo dice è violenza". È il primo manifesto con cui, dal 15 gennaio, nelle strade e nelle piazze dell'Emilia-Romagna prende corpo la campagna di comunicazione della Regione nata per contrastare la violenza psicologica degli uomini contro le donne, campagna che durerà per tutto il 2024 con un cartellone e una frase, spesso anche choc, ogni mese. L'iniziativa conta 12 manifesti contenenti altrettanti frasi violente, lo slogan 'Se te lo dice è violenza' e l'invito a rivolgersi ai Centri antiviolenza attivi sul territorio regionale.

"Non è vero che la violenza psicologica è invisibile, si vede benissimo e ha parole ben precise - sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessora alle Pari opportunità, Barbara Lori - È fatta di frasi che sono come schiaffi, dette da uomini che vogliono umiliare, isolare, disorientare, minare l'autostima delle donne. Sono campanelli d'allarme da riconoscere e fermare subito". "Purtroppo, le parole di questa campagna sono tutte vere - proseguono - Troppe donne se le sentono dire, certe volte anche pensando di meritarle o che siano normali, quando non è certo così e fanno male come schiaffi. Ecco, noi lo diciamo apertamente: non sono per niente normali, anzi, sono violenza psicologica vera e propria. Con questa campagna diciamo alle donne che non sono sole, e che possono uscire dai maltrattamenti rivolgendosi ai centri antiviolenza attivi su tutto il territorio regionale".





