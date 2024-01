Minaccia la moglie con un coltello, uomo arrestato a Verona

Ha minacciato la moglie con un coltello davanti ai figli di 18 e 6 anni e per questo un uomo è stato arrestato dalle 'volanti' della questura di Verona. La vittima, un'ucraina, è riuscita a chiamare il 113 riferendo che il proprio marito, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva agito violenze nei suoi confronti minacciandola anche con un coltello alla presenza dei due figli di 18 e 6 anni. L'agente, mentre la Volante stava raggiungendo l'abitazione, ha continuato a parlare al telefono con la vittima consigliandole di chiudersi con i figli in camera da letto, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I poliziotti hanno poi trovato l'esagitato in cucina con un coltello appoggiato sul tavolo ed in evidente stato di ebrezza. L'uomo si è subito arreso agli agenti che hanno accertato come lo stato di violenza nei confronti dell'intero nucleo familiare andava avanti da anni, ma la donna non lo aveva mai denunciato. Al termine dell'intervento l'uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata dall'uso del coltello e, a seguito dell'udienza di convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. A suo carico la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato l'istruttoria per l'applicazione di una misura di prevenzione non appena cesserà quella detentiva.



