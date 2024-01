La famiglia di Vittorio Emanuele Parsi, il docente di Relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano ricoverato in terapia intensiva dal 29 dicembre all'ospedale di Treviso per un malore improvviso, chiedono alla stampa di "astenersi dal divulgare presunti aggiornamenti da fonti sconosciute". "Grata per l'affetto e la stima che circonda il professor Parsi - si legge in una nota -, la famiglia si riserva di dare notizie al momento opportuno".



