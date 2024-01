Cantieri e incidenti, code sul nodo ligure

Dopo i 9 chilometri di coda fatti registrare stamani tra Ovada e bivio con l'A10 e risolti grazie alla tecnologia 'road zipper' che ha consentito la riapertura di una corsia chiusa per la presenza di un cantiere, ancora code sul nodo ligure nel pomeriggio dovute alla presenza dei cantieri. In A10 in direzione Genova si sono formati fino a 14 km di coda tra Albenga e Finale Ligure, poi risolti. In A12 coda tra Deiva Martina e Sestri Levante, in A10 code tra Pegli e il bivio A10/A7 e ancora tra Arenzano e il bivio A10/A26. In A26 code tra Masone e Ovada e tyra il bivio A26/A10 e Masone. In A7 code tra Bolzaneto e Busalla.

Problemi anche in Autofiori a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto due auto e un camper tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia.



