Volo rinviato, passeggeri festeggiano Capodanno in aeroporto

Sarebbero dovuti partire per Budapest la sera del 30 dicembre, ma il volo è stato prima rinviato di 24 ore e poi è slittato di altre tre ore tanto che a mezzanotte, i passeggeri hanno festeggiato il capodanno in aeroporto a Bari con brindisi e trenino. L'evento, che ha modificato i piani di chi aveva programmato di festeggiare il nuovo ano nella capitale ungherese, è stato filmato e il video sta girando sul web ed alcuni siti.

Il volo della campagnia Wizzair, programmato per il 30 era stato cancellato per motivi tecnici dell'aeromobile e riprogrammato per la sera successiva alle 22.10. Un ulteriore ritardo di tre ore ha costretto i passeggeri a festeggiare il nuovo anno nell'aerostazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA