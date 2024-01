Tanti i bimbi nati nei primi secondi del 2024

Mezzanotte affollata nelle sale parto degli ospedali italiani, con diversi bambini nati allo scoccare dei primi secondi del 2024.

Una bambina è nata appena 13 secondi dopo la mezzanotte all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La bambina è stata chiamata Beatrice. Si chiama invece Nicole la bimba venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura "Villa Fiorita" di Capua (Caserta). A Roma sono venuti al mondo, con parto naturale, Valerio - all'ospedale Cristo Re - e Daniele - al policlinico Gemelli. Primi vagiti nel nuovo anno anche per Melissa, al punto nascita Santissima Trinità di Cagliari. Si chiama invece Matilda la prima nata all'ospedale Sant'Anna di Torino: la bimba è venuta al mondo a mezzanotte e un minuto. Doppio parto al Garibaldi Nesima di Catania in quegli stessi momenti, dove sono nate sia Isabel che Giorgia. Per tutti i casi si è trattato di parti spontanei.

