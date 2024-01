Per botti 274 feriti,aumento 52% rispetto a scorso anno

Il numero totale dei feriti per i festeggiamenti di Capodanno è di 274, di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d'artificio. I ricoverati sono stati 49. Negli ultimi dieci anni non si sono registrati mai così tanti feriti con prognosi riservata o inferiore ai 40 giorni. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti (48 ricoveri), con un aumento del 52% rispetto all'anno precedente. Sono stati 64 i minori che hanno riportato lesioni, rispetto ai 50 dello scorso anno. È quanto emerge dai dati riportati dal Dipartimento di pubblica sicurezza.



