Incendio su imbarcazione usata da migranti, distrutta

Una barca a vela ancorata nel porto di Roccella Ionica, dopo essere stata utilizzata in occasione di uno sbarco di migranti, ha preso improvvisamente fuoco per cause che sono in corso d'accertamento.

Il natante, un monoalbero di circa 10 metri di lunghezza, era ancorato nella darsena dei diportisti dell'area portuale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Monasterace e Siderno, con l'impiego di un'autopompa e di un'autobotte.

Il lavoro dei vigili non ha consentito di evitare la distruzione della barca a vela, ma ha impedito che le fiamme si propagassero alle imbarcazioni vicine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA