Da Valerio a Melissa, corsa per nascere a mezzanotte

In sala travaglio con l'orologio alla mano, perché se nasci il 31 dicembre puoi conquistare il podio del primo neonato del nuovo anno battendo i concorrenti per pochi decimi di secondo. Come da tradizione, anche questa fine 2023 ha visto contendersi il primato per il primo nato del 2024 che spetta al piccolo Valerio, venuto al mondo con parto naturale al Cristo Re di Roma. Il suo vagito è arrivato con lo scoccare della mezzanotte: 00.00 e 0 secondi, segnava l'orologio.

Ma subito dopo sono arrivati gli altri bimbi 2024: a mezzanotte e una manciata di secondi Nicole Cappelli è venuta al mondo alla Casa di Cura Villa Fiorita di Capua (Caserta). La bimba, che pesa 2.640 grammi, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora, sempre in provincia di Caserta, ed è nata da un parto spontaneo. Beatrice è nata appena 13 secondi dopo la mezzanotte all'ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre Daniele ha fatto i suoi primi vagiti nei primi quaranta secondi del 2024 al policlinico Gemelli di Roma: il piccolo pesa tre chili e mezzo. La madre è venezuelana e il padre è italiano. "È andato tutto bene, il bimbo è in salute", dice confermando la notizia Antonio Lanzone, primario dell'area ostetrica del policlinico Gemelli.

Primi vagiti nel nuovo anno anche per Melissa, al punto nascita Santissima Trinità di Cagliari. Si chiama invece Matilda la prima nata all'ospedale Sant'Anna di Torino: la bimba è venuta al mondo a mezzanotte e un minuto. Doppio parto al Garibaldi Nesima di Catania in quegli stessi momenti, dove sono nate sia Isabel che Giorgia. Per tutti i casi si è trattato di parti spontanei.

E' a Isernia la prima nata del 2024 in Molise. Alle 4.57 all'ospedale Veneziale è arrivata infatti la piccola Celeste Marzano. Poche ore dopo prima nascita dell'anno anche al Cardarelli di Campobasso, a metà mattinata, è arrivato Michele Adduocchio. Anche Chiara, la prima nata della Tuscia del 2024, se l'è presa comoda, disinteressandosi di ogni primato: il parto è avvenuto alle ore 4.59 di questa mattina all'ospedale Belcolle. La piccola pesa 3 chili e 486 grammi ed è già sommersa dalle coccole di mamma Federica Ricci e papà Marco Simmini, una giovane coppia di Fabrica di Roma. Aveva fretta di nascere invece Edoardo nato su un'ambulanza nel parcheggio dell'autogrill dell'autostrada A12 a Sestri Levante (Genova): Alle prime avvisaglie delle doglie i genitori sono partiti in auto per raggiungere l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ma durante il viaggio si sono accorti che non avrebbero fatto in tempo e hanno chiesto l'assistenza del 118.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA