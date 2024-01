Capodanno: a Milano 44 interventi vigili del fuoco per i botti

Anche a Milano è stata una notte di fuochi d'artificio, tra petardi e batterie in strada, dal centro alla periferia. Sono stati 44 gli interventi notturni dei vigili del fuoco, tutti riconducibili ai festeggiamenti, con piccoli incendi di rifiuti o sui balconi degli appartamenti ma nessun ferito grave. Numerose le lamentele per i botti, soprattutto di proprietari di animali.

A Quarto Oggiaro raffica di fuochi d'artificio in strada come ogni anno. Nei video postati sui social si vede un enorme muro di fumo che ha illuminato e invaso il quartiere per diversi minuti ma anche qui non risultano al momento feriti gravi.

A Cinisello Balsamo e a Rozzano due uomini hanno riportato diverse ferite a una mano dopo l'esplosione di un petardo. In totale in città e nell'hinterland si registrano decine di persone ferite dai fuochi d'artificio, nessuna in maniera grave.

Durante i festeggiamenti in piazza Duomo, invece, sono state 21 le persone soccorse dal 118, con diverse ospedalizzazioni - nessuna grave - per traumi da caduta, per ferite dopo l'esplosione di petardi o per abuso di alcol.



