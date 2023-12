Entra in un appartamento e con la sua vittima va al bancomat per i soldi

È andato all'ingresso di un condominio impugnando un grosso coltello e, dopo aver minacciato di morte il portiere, è riuscito ad entrare in un appartamento dello stabile dal quale ha fatto uscire il proprietario, lo ha caricato in macchina e lo ha accompagnato ad uno sportello bancomat: una volta lì, lo ha costretto a prelevare e a farsi consegnare 1.450 euro. La polizia ha arrestato a Roma un 50enne per estorsione, e detenzione di droga.

Dopo aver subito l'estorsione, la vittima è tornata da sola a casa dove ad attenderla c'erano gli agenti del distretto di Tor Carbone, contattati da passanti che avevano assistito alla scena. Messisi subito sulle tracce del 50enne, gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo: addosso aveva 5.195 euro ed il coltello utilizzato poco prima, mentre in casa gli hanno trovato circa 45 grammi di droga e materiale utile al suo confezionamento: è stato arrestato e dovrà rispondere di estorsione e di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

