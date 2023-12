Con l'auto fuori strada, 21enne muore alle porte di Cagliari

Tragedia della strada nella notte nella litoranea tra Cagliari e Villasimius. Un giovane di 21 anni, Marco Alfonso, di Cagliari ha perso la vita in un incidente in via Leonardo Da Vinci a Quartu Sant'Elena.

Alla guida della sua Smart è uscito di strada per cause ancora da accertare. La vettura si è ribaltata e per il conducente non c'è stato niente da fare. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Quartu per i rilievi.

Il giovane - secondo quanto si apprende - stava andando dai genitori, a Flumini di Quartu, per partecipare alla festa del 18/o compleanno di una parente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA