Non paga imposte e la Gdf sequestra 600mila euro di quote

Si sottrae al pagamento delle imposte e i finanzieri del Comando Provinciale di Trieste sequestrano preventivamente quote societarie per un valore di 600mila euro. Il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca per equivalente ed è stato emesso ai danni di un imprenditore triestino di 55 anni, indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Trieste, su richiesta del pm Matteo Tripani della Procura della Repubblica, ed è stato integralmente confermato dal Tribunale del Riesame di Trieste.

La società in questione opera nella organizzazione e nella promozione di eventi sportivi ma i debiti tributari erano stati accumulati da un'altra società che operava nel settore dell'installazione di impianti elettrici ed è ora in liquidazione. Il sequestro intende garantire il pagamento dei debiti erariali e impedire eventuale dispersione dei beni immobili oggetto di due distinte vendite effettuate dalla società in liquidazione, e che per il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste appaiono simulate o fraudolente: si tratta di un capannone industriale del valore di 570mila Euro e di un posto auto e posto moto del valore di circa 30mila Euro.



