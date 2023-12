Nel 2023 boom di siti di terroristi ed estremisti oscurati, +700%

Aumentano in Italia gli spazi web bloccati per attività antiterrorismo online. Sono stati 178mila quelli oggetto di approfondimento investigativo e tra questi 2.600 risorse digitali sono state oscurate poiché caratterizzati da un contenuto illecito: un numero sette volte maggiore rispetto all'anno precedente, quando erano stati 321. È quanto emerge dai dati della polizia postale e dei centri operativi sicurezza cibernetica in merito al contrasto al fenomeno del cyberterrorismo e in generale dell'estremismo in rete.

