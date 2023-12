Medici famiglia, a Roma boom visite per Covid e influenza

Boom di accessi agli studi dei medici di famiglia di Roma durante le feste. "Una mole di attività così non si era mai vista - spiega il segretario della Fimmg di Roma e provincia, Pier Luigi Bartoletti -. Nel mio studio le visite sono raddoppiate in questi giorni. E' il mix di Covid, influenza e sintomatologia intestinale. Il peggio deve ancora arrivare perché adesso i casi di influenza sono pochi ma ci aspettiamo il picco a inizio gennaio quando riapriranno le scuole". Bartoletti poi spiega: "Rispetto a prima le terapie non sono più legate alla stagionalità dell'influenza perché ora c'è anche il Covid.

Da quello che mi risulta anche i pronto soccorso a Roma sono in affanno per il carico di accessi".



