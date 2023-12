Capodanno: coda di due ore al traforo del Monte Bianco

Si registra traffico intenso in vista del Capodanno al traforo del Monte Bianco. Da metà pomeriggio il tempo di attesa sul piazzale italiano per i veicoli diretti in Francia è salito a due ore. Nessun rallentamento segnalato invece a Chamonix, all'ingresso in Italia.

Secondo le previsioni del gestore italo-francese della galleria, il Geie-Tmb, a partire dalle 19 il tempo di attesa inizierà a diminuire e il traffico tornerà fluido dalle 22.

Code da bollino nero sul piazzale italiano del traforo verso la Francia sono previste di nuovo nei pomeriggi di Capodanno e del 2 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA