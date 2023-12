Botte e minacce di morte alla moglie, arrestato nel Biellese

Picchiata, insultata e minacciata dal marito anche davanti al figlio di 10 anni. Una donna di 48 anni originaria della Romania residente a Biella si è rivolta alla Polizia e le indagini hanno fatto emergere una serie di condotte reiterate quasi quotidianamente, che l'uomo, 49 anni, realizzava in condizioni di ubriachezza, divenuta ormai cronica, che spesso sfociavano in aggressioni di carattere fisico.

In un caso il quarantanovenne, oltre ad augurarle la morte, avrebbe anche minacciato la moglie di tagliarla a pezzi, il tutto davanti al figlio. Al termine delle indagini la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Biella su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine, disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, residente a Biella, indagato per il reato di maltrattamenti ai danni della propria moglie In occasione dell'esecuzione della misura, gli agenti hanno inoltre notato la presenza di tre spade e di una katana, le hanno sequestrate e hanno denunciato il quarantanovenne anche per il reato di detenzione abusiva di armi.



