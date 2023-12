Blitz ambientalista all'albero di Natale,Gucci lascia la vernice

Gucci non toglierà la vernice con cui ieri il suo albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato dagli attivisti per l'ambiente di Ultima generazione in modo che sia uno "spunto di riflessione collettiva".

In una nota l'azienda del gruppo Kering, che condanna in modo "inequivocabile" il gesto, spiega di aver "scelto di non intervenire e utilizzare l'incidente come spunto di riflessione collettiva". "Da anni attiva nella promozione di un dialogo costruttivo - prosegue la maison -, Gucci conferma così il proprio impegno a sensibilizzare la comunità attorno a questi temi, pur sottolineando che la responsabilità condivisa non dovrebbe mai tradursi in atti violenti o vandalici".



