Beve sei volte il consentito, fermato da Polizia in A23

Nonostante avesse bevuto tanto, si è messo alla guida e ha imboccato l'autostrada. Notato da alcuni automobilisti per la condotta alla guida molto pericolosa, è stata allertata la Polizia che lo ha intercettato e fermato lungo la A23. Sottoposto all'esame dell'etilometro, gli è stato riscontrato nel sangue un tasso alcolemico sei volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge. Per questa ragione, gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida e affidato il veicolo a un soccorso stradale.

E' accaduto nel pomeriggio di alcuni giorni fa ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Alla sala operativa della Polizia di Stato erano giunte telefonate che segnalavano un automobilista in difficoltà nei pressi di Buia (Udine) lungo l'autostrada A23; una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Udine ha presto individuato una Fiat Punto alla cui guida vi era un uomo di 58 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica.





