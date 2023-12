Vanessa Ballan, oggi i funerali nel lutto regionale

Oggi pomeriggio nel Duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Vanessa Ballan, vittima di femminicidio. Il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha proclamato una giornata di lutto regionale.

La famiglia chiede alla stampa "di evitare foto e video in chiesa". "Pur nel pieno rispetto del diritto all'informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno del Duomo", riferisce in una nota l'avvocato Simone Guglielmin.

Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso perché accusato dell'omicidio della 26enne, avrebbe indirizzato al telefonino del compagno e non alla vittima l'ultima comunicazione via whatsapp, quella che gli è costata la denuncia sporta dalla coppia a fine ottobre. E' quanto emergerebbe dalle indagini dei Carabinieri.

Nel messaggio giunto a Nicola Scapinello, Fandaj avrebbe fatto riferimenti espliciti alla natura del rapporto Vanessa, accompagnati anche da un video. Per questo Vanessa e Nicola, di comune accordo, avrebbero preso la decisione di andare insieme dai militari per sporgere querela. La giovane avrebbe raccontato al compagno di aver chiuso la storia con il quarantenne e per questo di essere stata ricattata.

