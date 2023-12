Vandalizzano presepe in piazza, tagliate gambe a Bambino Gesù

Indignazione e sconcerto a Flumeri, in provincia di Avellino, per l'atto vandalico che ha danneggiato la Natività allestita alle porte del piccolo centro irpino. La scorsa notte, ignoti hanno devastato il presepe luminoso collocato nel luogo dove tradizionalmente, in estate, viene montato, il Giglio di San Rocco, l'obelisco di paglia dedicato al Santo patrono. Non è stato risparmiato il Bambinello posto nella mangiatoia, a cui sono state spezzate le gambe.

"Incredulità e rabbia" vengono espresse dal sindaco, Angelo Lanza e dall'intera comunità. Indagini sono in corso per risalire agli autori che potrebbero avere le ore contate: sarebbero stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate e funzionanti nella zona.



