Una rapida perturbazione darà l'addio al 2023, neve sulle Alpi

Una rapida perturbazione atlantica, accompagnata da nevicate sulle Alpi, darà l'addio al 2023 e poi si allontanerà, lasciando ancora spazio a un inizio del nuovo anno con temperature miti. Lo indica Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. l'appuntamento con il freddo è perciò "rimandato a data da destinarsi".

Per la fine del 2023 le previsioni indicano "un parziale peggioramento delle condizioni meteo" a causa di un ciclone sulle Isole Britanniche. Fino a San Silvestro, comunque, "il protagonista incontrastato sarà ancora l'anticiclone nordafricano, che porterà temperature 7-8 gradi superiori alle medie di dicembre sul versante adriatico e al Nord; sul versante tirrenico, complice una fitta nuvolosità bassa, avremo anomalie di 3-4 gradi oltre la media di giorno, 7-8 gradi in più durante la notte", osserva Sanò. A causa della spinta umida dei venti marittimi, sono possibili piogge su Liguria di Levante e Alta Toscana.

Per San Silvestro si prevedono piogge deboli al mattino su Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e Lombardia, e "qualche fiocco sulle Alpi oltre i 1.300 metri; nel pomeriggio è attesa una parziale intensificazione dei fenomeni sulle stesse zone e su Lazio ed Umbria. In serata ancora piogge a Nord, soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

La pioggia saluterà anche il primo giorno del 2024, per poi allontanarsi verso i Balcani e lasciando "alcuni piovaschi tra Bassa Toscana, Lazio e Campania". In giornata si prevedono deboli piogge anche su Sicilia e Sardegna.

Al momento le previsioni indicano temperature miti fino al 5 gennaio.

Nel dettaglio: Venerdì 29: al Nord, cielo spesso coperto in pianura e soleggiato sui monti, pioviggine in Liguria; al Centro, nubi irregolari e locali coperture sulle tirreniche, pioviggine in Toscana; al Sud, cielo con nubi sparse.

Sabato 30: al Nord nubi in pianura, pioviggine in Liguria, sole sui monti; al Centro, cielo spesso coperto con pioviggine in Toscana; al Sud cielo coperto.

Domenica 31: al Nord peggioramento con piogge da Ovest verso Est, neve oltre i 1.300 metri; al Centro, cielo spesso coperto con pioviggine in Toscana e verso il Lazio, più sole sulle regioni adriatiche; al Sud, cielo irregolarmente nuvoloso, nubi in aumento in serata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA