Stalking, un arresto in Valle d'Aosta

Un valdostano indagato per atti persecutori è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere su ordinanza del gip di Aosta. Il giovane - fa sapere la questura di Aosta - avrebbe importunato una sua conoscente, una ragazza aostana di 28 anni, con ripetuti messaggi e minacce. "Le condotte, secondo la ricostruzione effettuata, sarebbero state poste in essere dall'estate del 2022 sino al giorno in cui la giovane ha presentato querela presso gli uffici della squadra mobile della questura". L'uomo ha "numerosi precedenti penali e di polizia" e per questo il gip, "valutati i fatti e le esigenze cautelari, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere", eseguita il 21 dicembre.

Ieri sera inoltre un altro valdostano è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico (secondo caso in Valle d'Aosta). Nei confronti dell'uomo, di 36 anni, sono stati ravvisati "gravi indizi" del delitto di atti persecutori perché "avrebbe aggredito la ex compagna sfondando la porta di casa e percuotendola". La misura cautelare è stata eseguita dalla squadra mobile e dalla squadra volante in servizio presso una stazione sciistica valdostana.



