Sbarco della Geo Barents a Ravenna previsto per il 2 gennaio

E' salito a 336 (fra cui 34 minori, di cui 27 non accomapgnati) il numero dei migranti a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che sta facendo rotta dalla zona sar Libica in direzione Nord verso l'Italia con destinazione il porto di Ravenna. L'arrivo è previsto per martedì alle 15 alla banchina lungo via Baiona 'Fosfitalia'.

Qualora l'approdo dovesse essere posticipato al giorno dopo, verrà utilizzata la banchina del terminal crociere di Porto Corsini in quanto il 2 e 4 gennaio è previsto l'attracco di navi da crociera. I 336 migranti saranno poi accompagnati al Pala De André dove si svolgeranno tutti gli adempimenti sanitari e di polizia.

Nel corso della riunione di coordinamento convocata dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e tenutasi nel primo pomeriggio, è stato concordato che saranno effettuati domani i sopralluoghi sia alla banchina che al Pala De André per tutti gli aspetti organizzativi e logistici.

I migranti provengono da Pakistan, Siria, Nord Sudan, Eritrea, Egitto, Nigeria, Palestina, Sud Sudan, Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, India e Senegal. Verranno ripartiti secondo un piano elaborato dal Viminale a livello nazionale e regionale; in Emilia Romagna ne resteranno 112 che saranno poi ripartiti tra le varie province.



