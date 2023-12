E' ricoverato in gravi condizioni a Treviso, dopo essere stato operato d'urgenza per un problema cardiovascolare, il professore Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Parsi, 62 anni ha accusato un malore mentre si trovava a Cortina d'Ampezzo. Poi, vista la gravità, è stato trasportato all'ospedale di Treviso dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ora è ricoverato in terapia intensiva.



