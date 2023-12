Commesse Anas, indagato: 'si è fatto un accordo con la Lega'

Saranno fissati la prossima settimana, dopo le festività di Capodanno, gli interrogatori di garanzia per le cinque persone, tra cui Tommaso Verdini, raggiunte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine della Procura di Roma su commesse in Anas. Nel procedimento si contestano i reati di corruzione e turbativa d'asta e risulta indagato anche Denis Verdini.

Gli "indagati hanno agito con grande spregiudicatezza. I fatti sono gravi ed attuale è il pericolo di reiterazione del reato. Le condotte sono avvenuti in epoca recente, nell'estate/autunno del 2022 e si sono protratte fino ad aprile/maggio del 2023 (epoca a cui risalgono gli ultimi pagamenti alla Inver dei fittizi incarichi di consulenza). E' un passaggio dell'ordinanza del gip di Roma che ha disposto i domiciliari per 5 persone, tra cui Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis (anch'egli indagato), nell'ambito di una indagine su commesse in Anas. "Nonostante le indagini in corso e le perquisizioni del luglio dello scorso anno - aggiunge il gip -, gli imprenditori" coinvolti nell'indagine "hanno continuato a coltivare e sostenere il rapporto illecito con i Verdini e di conseguenza con i pubblici ufficiali confermati in Anas, limitandosi ad accorgimenti formali e documentali".

Indagato: 'Si è fatto un accordo con la Lega'

"Quando s'è fatto la lista d'accordo con Massimo, quando nel Consiglio di amministrazione è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, lui ha fatto un accordo con quelli della Lega di futura collaborazione con Matteo e con noi tramite Freni un rapporto di intermediazione...ci ha chiesto una lista di persone interne a quel gruppo da aiutare e noi gli abbiamo messo un po' di persone che ci hanno dato i nostri". E' quanto afferma, Fabio Pileri socio di Tommaso Verdini nella società Inver, in una intercettazione presente negli atti dell'indagine della Procura di Roma sulle commesse in Anas.

In base a quanto emerge dall'ordinanza cautelare il ruolo di Denis Verdini, ex parlamentare e padre di Tommaso, era quello di "stratega" e "socio di fatto" della società Inver. "Emerge infatti che Denis Verdini è socio di fatto della Inver e percepisce in nero parte delle somme introitate dalla Inver, decide la sua strategia (sia sul versante privatistico che su quello pubblicistico) è colui che in virtù del suo peso politico e dei suoi rapporti con il sottosegretario Freni (non indagato nel procedimento ndr) e con il dottor Bruno che incontra presso l'abitazione o il ristorante del figlio, assicura sponde o appoggi istituzionali tali da consentirgli, direttamente o tramite il figlio Tommaso, e Fabio Pileri di promettere e garantire" ai funzionari pubblici "avanzamenti di carriera in Anas o ricollocamento in posizioni lavorative di rilievo".

