Capodanno: a Milano vietata la vendita di alcol anche al super

Niente alcol in vendita, nemmeno le bottiglie di spumante per brindare al nuovo anno: a Milano dalle 18 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio è vietata la distribuzione, la vendita e la somministrazione, anche gratuita di bevande in bottiglie di vetro e lattina e in generale di superalcolici in tutti i punti vendita, dai baracchini ambulanti ai supermercati all'interno della cerchia filoviaria, cioè in un'area che va ben oltre il centro.

Dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura due giorni fa, oggi il sindaco ha firmato l'ordinanza che vale appunto per capodanno e che prevede il divieto di vendita all'interno della cerchia dove corre la linea 90/91 del filobus di bevande in bottiglie di vetro e lattine, mentre è permessa quella di bevande alla spina in bicchieri di carta e plastica. E' comunque permessa la consumazione in vetro di bevande e alcolici in vetro nei locali e nei dehor che hanno di pertinenza.



