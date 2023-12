Al Porta Portese di Roma il red carpet di sampietrini contro i femminicidi

Dipinti di rosso contro i femminicidi i sampietrini della lunga rampa di accesso al Teatro Porta Portese di Roma. "Finché riuscirà a sopravvivere - afferma il direttore artistico Tonino Tosto - il nostro teatro darà il suo contributo per ogni lotta di civiltà e crescita culturale. Anche nel nostro piccolo possiamo e dobbiamo stare in scena per dire basta alle violenze, basta padri/padroni, pregiudizi, discriminazioni; basta uomini che giustificano le violenze come il portato di secoli di superiorità e sopraffazioni. La nostra rampa rossa è una salita verso la parità e un mondo diverso. Percorriamola insieme".

"Ed ora - proseguendo la collaborazione con il XII Municipio di Roma e la rivista culturale Malacoda - installeremo una panchina rossa davanti all'ingresso sulla quale sarà apposta una targa per ricordare le vittime di femminicidio. Il nostro “Red carpet di sampietrini” vuole confermare e rendere visibile denuncia e impegno che non possono che essere quotidiani".

