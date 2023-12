A Bolzano vittime di violenza esonerate dal ticket sanitario

La giunta provinciale di Bolzano ha deciso di esentare dal pagamento del ticket sanitario le persone vittime di violenza. "Si tratta in particolare - ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - delle vittime della violenza sulle donne, un tema assai sentito, che vogliamo affrontare con determinazione e sono convinto che lo farà anche la futura giunta".

"Questa - ha aggiunto Kompatscher - è solo una misura in un ambito specifico, perché, se una persona si trova in questa situazione, almeno non sia tenuta a sopportare anche le spese sanitarie".



