Ucciso in strada a Bari, fermato il cognato della vittima

È stato sottoposto a fermo il presunto killer di Nicola Ladisa, l'uomo di 42 anni ucciso questa mattina in via Canonico Bux a Bari. Si tratta del 34enne Daniele Musciacchio, marito della sorella della vittima. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in dissapori di natura economica legati a una eredità contesa lasciata ai figli dal padre della vittima morto qualche settimana fa.

L'eredità consisterebbe in alcuni appartamenti, il garage in cui lavorava il 42enne e un lido balneare a Palese. Il mancato accordo tra il 42enne e la sorella sarebbe stato motivo di continui litigi che si sarebbero ripetuti negli ultimi tempi coinvolgendo i rispettivi coniugi. Questa mattina Ladisa e il cognato avrebbero prima discusso e, al culmine della lite, il 42enne è stato ucciso. Il 34enne fermato risponde di omicidio volontario.



