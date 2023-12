Un bambino di due anni è morto al policlinico Gemelli di Roma dove era stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni. Secondo quanto si apprende, il bimbo ieri era stato trasportato all'ospedale di Monterotondo in codice rosso e in arresto cardiaco dopo aver ingerito una parte di un giocattolo. Della vicenda si occupano i carabinieri.





