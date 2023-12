Un uomo di circa 25 anni è stato ferito stasera a Bari con alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in via Storelli, nel quartiere Carrassi. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto da due proiettili alle gambe e uno alla schiena. L'episodio è avvenuto intorno alle 20. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato al Policlinico di Bari. Indagano le forze dell'ordine.



