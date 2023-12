Commesse Anas, ai domiciliari Denis Verdini e il figlio Tommaso

Il figlio dell'ex senatore Denis Verdini, Tommaso, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine della Procura di Roma su commesse Anas in cui si ipotizza anche il reato di corruzione. Oltre a Verdini è stata disposta la stessa misura cautelare nei confronti di altre quattro persone oltre a due misure interdittive.

La misura interdittiva disposta dal gip della Capitale ha durata di 12 mesi. Tommaso Verdini nel luglio scorso era stato oggetto di perquisizioni insieme ad altri indagati da parte della Guardia di Finanza. Nel procedimento si ipotizzano anche i reati di turbativa d'asta e traffico di influenze illecite.

E anche l'ex parlamentare Danis Verdini risulta indagato dalla Procura di Roma nel procedimento su illeciti in commesse Anas in cui si ipotizza anche il reato di corruzione. Per questa vicenda il gip ha emesso una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per cinque persone tra cui Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore.

