Sbarcati in poche ore nel sud Sardegna 38 migranti

Le favorevoli condizioni meteo degli ultimi due giorni hanno fatto riprendere gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Tra ieri sera e questa mattina si sono registrati due sbarchi e complessivamente sono arrivati 38 migranti, tra i quali sei bambini e 6 donne.

Il primo arrivo è avvenuto ieri notte alle 22 a Teulada, in località Perdalonga. Si tratta di 22 persone, tra i quali 5 donne e 4 bambini. I migranti sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine e portati al centro di accoglienza di Monastir.

Questa mattina nella spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi il secondo sbarco. Arrivati in questo caso in 16 e tra questi una donna e due minorenni. Sul posto carabinieri e polizia che hanno trasferito i migranti al centro di accoglienza di Monastir.



